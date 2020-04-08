شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي بذكرى "دير ياسين": دماء الشهداء هي شريان وعلامة حياة قضيتنا

الجهاد الإسلامي بذكرى "دير ياسين": دماء الشهداء هي شريان وعلامة حياة قضيتنا
الجهاد الاسلامي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بذكرى مجزرة "دير ياسين"، أن دماء الشهداء هي شريان وعلامة حياة قضيتنا الفلسطينية.

وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها، مصعب البريم في تصريحات وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها، أن الاحتلال وعبر فكر المجزرة والقتل الجماعي حاول اغتيال الحقوق الثابتة لشعبنا ولكنه فشل.

وأكدت أن جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم، ولن نغفر للاحتلال جرائمه ولن ننساها، والمقاومة باقية مستمرة حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا ودحر الاحتلال عن كامل أرضنا.

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