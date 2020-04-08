الجهاد الإسلامي بذكرى "دير ياسين": دماء الشهداء هي شريان وعلامة حياة قضيتنا

وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها، مصعب البريم في تصريحات وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها، أن الاحتلال وعبر فكر المجزرة والقتل الجماعي حاول اغتيال الحقوق الثابتة لشعبنا ولكنه فشل.





وأكدت أن جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم، ولن نغفر للاحتلال جرائمه ولن ننساها، والمقاومة باقية مستمرة حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا ودحر الاحتلال عن كامل أرضنا.





رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بذكرى مجزرة "دير ياسين"، أن دماء الشهداء هي شريان وعلامة حياة قضيتنا الفلسطينية.