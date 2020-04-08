بريطانيا: تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت السلطات الصحية البريطانية اليوم الأربعاء، 936 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة إلى 7172.



وكانت الخدمات الصحية في بريطانيا يوم الأربعاء، أعلنت أن عدد الوفيات جراء فيروس (كورونا) في إنجلترا، زاد 828 حالة إلى 6483.



وأضافت: أن 46 من بين حالات الوفاة الجديدة لم يكونوا يعانون من أي متاعب صحية معروفة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



والحالات الجديدة لمرضى تتراوح أعمارهم بين 35 و96 عاما.





رام الله - دنيا الوطن