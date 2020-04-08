الشرطة تعتقل عشرة أشخاص وتغلق ثلاث محطات وقود ومصنع ومحلين تجاريين بجنين

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات شرطة المحافظة نظمت جولات تفقد في المدينة والريف للتأكد من ضمان تنفيذها تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء وعطوفة المحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.





وتخلل ذلك القبض على ثلاثة اشخاص غير ملتزمين بالحجر الصحي وسبعة اخرين لمخالفتهم حالة الطوارئ، اضافة الى اغلاق ثلاث محطات للوقود ومصنع للطوب ومحلين تجاريين وضبط خمس مركبات وذلك لعدم التزامهم جميعاً بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا.



رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم القبض على عشرة أشخاص وأغلقت ثلاث محطات وقود ومصنع للطوب ومحلين تجاريين وضبطت خمس مركبات لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في محافظة جنين.