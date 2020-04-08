"كهرباء القدس" توفر موظفين لتقديم الخدمات للمشتركين بمقار الهيئات المحلية ببيت لحم

رام الله - دنيا الوطنضمن اهتماماتها بالتسهيل على المواطنين والحد من انتشار فيروس (كورونا)، قامت فرع شركة كهرباء محافظة القدس في بيت لحم بتوفير موظفين من الشركة في مقار الهيئات المحلية والمجالس القروية، بهدف تأمين الخدمات الكهربائية للمواطنين في محافظة بيت لحم.وقال مدير فرع شركة كهرباء محافظة القدس في بيت لحم المهندس جواد أبو زر في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم التعاون مع البلديات والمجلس المحلية والقروية في المحافظة على توفير عدد من موظفي الشركة لتأمين احتياجات المواطنين من الخدمات الكهربائية في كل من: مدينة بيت جالا ، والعبيدية، وبتير، وحوسان، وزعترة ، وواد فوكين، وجناتا، ومجلس الخدمات المشترك للريف الجنوبي، والولجة، بالاضافة إلى مكتب الشركة الرئيسي في منطقة القبة، ومكاتب الشركة الفرعية الموجودة في حي المدبسة وسط بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت فجار.وأشار أبو زر أن المراكز ستقدم مختلف الخدمات للمشتركين، بما فيها عمليات شحن العدادات، وتسديد الفواتير وغيرها من الخدمات الكهربائية الأخرى. مؤكدا أننا سنواصل العمل من أجل مساندة أهلنا في محافظة بيت لحم بكل الاتجاهات حتى تتعفى من أزمتها.واضاف أبو زر أن هذه الخطوة التي اتخذتها الشركة تأتي في إطار تعليمات مجلس إدارة الشركة التسهيل على المشتركين في الحصول على الخدمات الكهربائية بكل يسر في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة كغيرها من المحافظات الأخرى.وأوضح أبو زر أن طواقم الشركة منذ اليوم الأول للازمة وهي تعمل بأقصى طاقتها وعلى مدار الساعة لتأمين التيار الكهربائي، للمواطنين، والمشافي، وأماكن الحجر الصحي، والمراكز الحيوية والصحية، هذا إلى جانب تقديم كل ما يلزم لشحن عدادات المواطنين من الحالات الاجتماعية والاستثنائية.وثمن أبو زر جهود المحافظة، والأجهزة الأمنية، والدفاع المدني، والطواقم الصحية، والطواقم الإعلامية، والبلديات، والمجالس المحلية، والقروية على تفانيها في عملها، بما فيها تسهيل طواقم عمل الشركة، مشيداً بآداء الفرق العاملة في الميدان وكافة الموظفين الذي يعملون ليل نهار ويخاطرون بأنفسهم لضمان وصول الكهرباء والخدمات الكهربائية للمواطنين.