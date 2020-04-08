إسبانيا تسجل 757 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع نسبة المتعافين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسبانيا اليوم الأربعاء 757 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في ثاني يوم يشهد ارتفاعا بعدد الوفيات.



ووفق ما نقل موقع قناة (فرانس 24)، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 14555 وفاة، بينما كانت البلاد قد شهدت مؤشرات انخفاض الأسبوع الماضي.



وارتفع عدد الإصابات المثبتة في هذا البلد، الأكثر تأثرا بالوباء بعد إيطاليا، ليبلغ 146690.



وفي مؤشر إيجابي، يواصل عدد المتعافين ارتفاعه وقد بلغ الثلاثاء نسبة 30% (43308 شخصاً) من الإصابات المؤكدة.