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شؤون فلسطينية

مباحث التموين بغزة تُحرر عشرة محاضر ضبط بحق تجار مخالفين

مباحث التموين بغزة تُحرر عشرة محاضر ضبط بحق تجار مخالفين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دائرة التموين التابعة للمباحث العامة في الشرطة، تحريرها محاضر ضبط بحق عشرة تجار مخالفين، خلال جولاتها التفقدية على الأسواق والبضائع اليوم الأربعاء.

وجاءت محاضر الضبط بحق التجار، على إثر ممارستهم الاستغلال والتلاعب بالأسعار، ومخالفة التعليمات المتعلقة ببيع المواد التموينية والصحية المعلنة من الجهات المختصة، حيث تمت إحالتها إلى وزارة الاقتصاد لأخذ المقتضى القانوني، وفق ما ذكر موقع وزارة الداخلية بغزة.

وأوضحت الدائرة، أنها تواصل جولاتها التفقدية على الأسواق، بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد؛ لمتابعة التزام التجار ببيع المواد التموينية وفق التسعيرة الرسمية دون مغالاة أو احتكار.

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