"النضال الشعبي" ترحب بالجهود لإعادة فتح المستشفى الحكومي في طولكرم



وقالت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الظروف التي أدت إلى إغلاق المستشفى منذ عدة أيام كانت إجبارية بسبب إجراءات الوقاية ومواجهة فيروس (كورونا) ومن أجل صحة وعافية وحياة المواطنين.



وأشادت الجبهة بالتدابير والإجراءات التي قام بها محافظ طولكرم الأخ عصام أبو بكر مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الصحة والأجهزة الأمنية للحيلولة دون إنتشار وتفشي (كورونا) بعد وجود مواطن مصاب في المستشفى الحكومي، الأمر الذي استدعى كل هذه الإجراءات الوقائية وصولا إلى ما تم إنجازه من تعقيم وإعادة ترتيب لوضع المستشفى لإعادة استئناف العمل وتقديم الخدمات الصحية لجمهور المواطنين.



ودعت الجبهة إلى ضرورة الارتقاء بالقطاع الصحي الفلسطيني وتوفير كافة مقومات دعم وإسناد المشهد الصحي لأهميته القصوى في هذه المرحلة الدقيقة التي نواجهها في فلسطين وفي العالم.



وشددت الجبهة على أهمية الإستثمار في القطاع الصحي ودعمه ليكون قادرا على مواجهة التحديات وتأمين الخدمات الصحية والطبية اللائقة والمتميزة لأبناء شعبنا حيث أثبتت المرحلة السابقة والفترة العصيبة التي نحياها ضرورة أن يكون لدينا قطاع طبي وصحي حكومي متميز وقادر على الصمود والعطاء وخدمة الجمهور بأرقى الأشكال والمضامين الإنسانية النبيلة.



رام الله - دنيا الوطنرحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في طولكرم بالجهود الرسمية المبذولة من أجل إعادة إفتتاح مستشفى الشهيد ثابت ثابت في المدينة باعتباره المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة والذي يقدم خدماته الصحية والطبية لأكثر من 200 ألف مواطن في محافظة طولكرم.