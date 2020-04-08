المملكة المتحدة ترصد مليون دولار أمريكي لدعم مكافحة (كورونا) بالضفة وغزة





وقد قامت كل من (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية بعملية الشراء لهذه المواد.



وعلق القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول: "إن إعلان اليوم يؤكد التزام المملكة المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذا الوقت العصيب."





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "هذه المساهمة المالية من شأنها دعم السلطة الفلسطينية وخطة الاستجابة لدى الأمم المتحدة لمجابهة هذه الازمة. كما ستساعد هذه الامدادات الطبية في الحفاظ على سلامة الأطباء والممرضات وغيرهم من الكوادر الطبية أثناء عملهم لإنقاذ الأرواح".



كما أعلنت المملكة المتحدة الشهر الماضي عن تخصيص مبلغ 100,000 دولار أمريكي لدعم منظمة الصحة العالمية من اجل تسريع استجابتها الأولية لفيروس (كورونا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك عن طريق الكشف المبكر عن الحالات المصابة وإدارة الحالات المشتبه بإصابتها بـ "كوفيد-19".



ومن الجدير بالذكر أيضًا أن حكومة المملكة المتحدة تعهدت بتقديم 670 مليون دولار أمريكي كمساعدة لمكافحة الانتشار العالمي للفيروس من خلال البحوث الطبية وتطوير أنواع من اللقاحات والعلاجات والاختبارات، بالإضافة الى دعم القطاعات الصحية في البلدان النامية، والمساعدة في تقليل أثر الوباء على الاقتصاد في العديد من الدول الأكثر فقراً.



رام الله - دنيا الوطنكجزء من الجهود المبذولة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد في جميع أنحاء العالم، أعلنت المملكة المتحدة اليوم عن حزمتي دعم لتوفير إمدادات طبية وصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة مليون دولار أمريكي.حيث ستساهم هذه الحزم المالية في توفير الإمدادات الطبية اللازمة لعلاج ورعاية المصابين بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى توفير مواد طبية من شأنها زيادة قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على اجراء الفحوصات المتعلقة بـ "كوفيد- 19".