غنام: ستؤخذ عينات عشوائية في بيتونيا لتقييم الأوضاع إما بالتخفيف أو التشديد

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام مساء اليوم الأربعاء أن طواقم الطب الوقائي في المحافظة ستقوم بأخذ عينات عشوائية من المواطنين في بلدة بيتونيا لفايروس (كورونا).



وأشارت غنام، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أنه تقرر في ختام اجتماع مجلس طوارىء المحافظة أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حول اغلاق البلدة بناء على نتائج هذه العينات، مبينةً ان مجلس طوارئ المحافظة منعقد بشكل دائم ويعمل على تقييم الأوضاع الميدانية .



وشددت على أن قرار إغلاق أو فتح اي منطقة لا يخضع للمزاج بل يكون وفقا لتقييم جهات الاختصاص بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.



وأهابت غنام بالمواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية والبقاء في البيوت، لافتة الى أن وعي مواطنينا سبيل الخروج من الأزمة بأقل الأضرار.