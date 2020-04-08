عاجل

  • محافظ نابلس: الاغلاق مؤقت للهلال الأحمر بالمدينة لثلاثة ايام اصبح واجبا

عربي

السعودية تورّد أدوات طبية لفلسطين لمساعدتها في مواجهة فيروس (كورونا)

السعودية تورّد أدوات طبية لفلسطين لمساعدتها في مواجهة فيروس (كورونا)
الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الأربعاء)، ستة عقود مع عدد من الشركات المتخصصة لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد - 19" في اليمن وفلسطين والتخفيف من آثاره ومخاطره على شعبي البلدين.

وقام بتوقيع العقود المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، خلال الاجتماع الافتراضي العاشر عن بُعد للجنة المختصة بمركز الملك سلمان للإغاثة المعنية بمكافحة فيروس (كورونا) لدى الدول المتضررة، كما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط).

وبحث الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور عبد الله الربيعة سبل تقديم المعونات الطبية اللازمة للعديد من الدول المتضررة من تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للمركز بالوقوف مع تلك الدول المتضررة من هذه الجائحة، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية.

وقال الربيعة: "إن العقود الستة التي وقّعها المركز اليوم تأتي إنفاذاً للتوجيهات الكريمة"، مبيناً أن العقود تشمل توفير عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية والوقائية التي تستخدم في مثل هذه الأزمات لدعم دولتي اليمن وفلسطين الشقيقتين لمكافحة فيروس (كورونا).

وأكد أن هذه التوجيهات الكريمة تجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية ويعكس حرصها على تسخير إمكانياتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، مستذكراً في هذا الصدد توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية، استجابةً للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس (كورونا) في الدول ذات الأنظمة الصحية الهشة.

يُذكر أن اللجنة تدرس حالياً إمكانية تقديم الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد في الدول الأكثر احتياجاً حول العالم.

أخبار ذات صلة

السعودية تسجل أقل معدل يومي للإصابات بفيروس (كورونا) خلال إبريل

السعودية تسجل أقل معدل يومي للإصابات بفيروس (كورونا) خلال إبريل

مصر تقرر تمديد حظر التجول الليلي حتى 23 من أبريل الجاري

مصر تقرر تمديد حظر التجول الليلي حتى 23 من أبريل الجاري

نواب مصر يتبرعون بـ 20 مليون جنيه لمواجهة (كورونا)

نواب مصر يتبرعون بـ 20 مليون جنيه لمواجهة (كورونا)

الكويت.. ارتفاع في حالات التعافي من (كورونا)

الكويت.. ارتفاع في حالات التعافي من (كورونا)

أمير قطر يُرسل 4 رحلات جوية عسكرية محملة بمساعدات طبية إلى إيطاليا

أمير قطر يُرسل 4 رحلات جوية عسكرية محملة بمساعدات طبية إلى إيطاليا

شاهد: مروحيات وتجهيزات ضخمة للجيش المصري لمواجهة فيروس (كورونا)

شاهد: مروحيات وتجهيزات ضخمة للجيش المصري لمواجهة فيروس (كورونا)

مصر تُسجّل 128 حالة جديدة بفيروس (كورونا) و9 وفيات

مصر تُسجّل 128 حالة جديدة بفيروس (كورونا) و9 وفيات

تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

مباحث التموين بغزة تُحرر عشرة محاضر ضبط بحق تجار مخالفين

مباحث التموين بغزة تُحرر عشرة محاضر ضبط بحق تجار مخالفين

&#34;النضال الشعبي&#34; ترحب بالجهود لإعادة فتح المستشفى الحكومي في طولكرم

"النضال الشعبي" ترحب بالجهود لإعادة فتح المستشفى الحكومي في طولكرم

&#34;الاقتصاد&#34;: توزيع أرباح الشركات المساهمة العامة يوفر سيولة تزيد عن 130 مليون دولار

"الاقتصاد": توزيع أرباح الشركات المساهمة العامة يوفر سيولة تزيد عن 130 مليون دولار

الاحتلال يعتقل شابًا من القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل شابًا من القدس المحتلة

أريحا: القبض على أربعة مهربي عمال

أريحا: القبض على أربعة مهربي عمال

النيابة العامة تصدر تقريراً بفترة الطوارئ بمؤشرات على انخفاض الجريمة بفلسطين

النيابة العامة تصدر تقريراً بفترة الطوارئ بمؤشرات على انخفاض الجريمة بفلسطين

موظفو صندوق الاستثمار الفلسطيني يتبرعون بـ 50 ألف شيكل لجهود مكافحة (كورونا)

موظفو صندوق الاستثمار الفلسطيني يتبرعون بـ 50 ألف شيكل لجهود مكافحة (كورونا)

الاحتلال يُفرج عن أحد محرري صفقة &#34;وفاء الأحرار&#34; المُعاد اعتقالهم

الاحتلال يُفرج عن أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم

منوعات

وصيّة غريبة من زوجة توم هانكس له في حال توفيت قبله

وصيّة غريبة من زوجة توم هانكس له في حال توفيت قبله

منى زكي تكشف سر خلافها مع ابنتها لمدة عامين

منى زكي تكشف سر خلافها مع ابنتها لمدة عامين

تعليق مُثير للجدل من هالك هوجان عن &#34;كورونا&#34;: &#34;عقاب من الله&#34;

تعليق مُثير للجدل من هالك هوجان عن "كورونا": "عقاب من الله"

حياة الفهد تضع حداً للمسيئين لها بعد تصريحاتها ضد الوافدين.. خطوة مُفاجئة

حياة الفهد تضع حداً للمسيئين لها بعد تصريحاتها ضد الوافدين.. خطوة مُفاجئة

محمد وزيري يكشف للمرة الأولى طبيعة علاقته بهيفاء وهبي

محمد وزيري يكشف للمرة الأولى طبيعة علاقته بهيفاء وهبي

مشاهد جريئة في مسلسل خليجي تثير الجدل

مشاهد جريئة في مسلسل خليجي تثير الجدل

بيع قفاز مايكل جاكسون الأبيض الشهير بـ 171 ألف دولار

بيع قفاز مايكل جاكسون الأبيض الشهير بـ 171 ألف دولار

فنان قدير يتوسط بين ريهام سعيد وريم البارودي

فنان قدير يتوسط بين ريهام سعيد وريم البارودي

بعد إصابتها بـ&#34;كورونا&#34;.. هند البحرينية تكشف معلومات حساسة ثم تتراجع

بعد إصابتها بـ"كورونا".. هند البحرينية تكشف معلومات حساسة ثم تتراجع

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

عربي

مصر تقرر تمديد حظر التجول الليلي حتى 23 من أبريل الجاري

مصر تقرر تمديد حظر التجول الليلي حتى 23 من أبريل الجاري

نواب مصر يتبرعون بـ 20 مليون جنيه لمواجهة (كورونا)

نواب مصر يتبرعون بـ 20 مليون جنيه لمواجهة (كورونا)

الكويت.. ارتفاع في حالات التعافي من (كورونا)

الكويت.. ارتفاع في حالات التعافي من (كورونا)

أمير قطر يُرسل 4 رحلات جوية عسكرية محملة بمساعدات طبية إلى إيطاليا

أمير قطر يُرسل 4 رحلات جوية عسكرية محملة بمساعدات طبية إلى إيطاليا