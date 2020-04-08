السعودية تورّد أدوات طبية لفلسطين لمساعدتها في مواجهة فيروس (كورونا)



وأكد أن هذه التوجيهات الكريمة تجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية ويعكس حرصها على تسخير إمكانياتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، مستذكراً في هذا الصدد توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية، استجابةً للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس (كورونا) في الدول ذات الأنظمة الصحية الهشة.



يُذكر أن اللجنة تدرس حالياً إمكانية تقديم الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد في الدول الأكثر احتياجاً حول العالم.

وقال الربيعة: "إن العقود الستة التي وقّعها المركز اليوم تأتي إنفاذاً للتوجيهات الكريمة"، مبيناً أن العقود تشمل توفير عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية والوقائية التي تستخدم في مثل هذه الأزمات لدعم دولتي اليمن وفلسطين الشقيقتين لمكافحة فيروس (كورونا).