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السعودية تسجل أقل معدل يومي للإصابات بفيروس (كورونا) خلال إبريل

السعودية تسجل أقل معدل يومي للإصابات بفيروس (كورونا) خلال إبريل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت السعودية خلال 24 ساعة الماضية، تراجعاً كبيراً في وتيرة الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19".

ووفق وزارة الصحة السعودية، فقد انخفض المعدل اليوم الأربعاء إلى 137 حالة، مقارنة مع 272 أمس الثلاثاء.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس (كورونا) المستجد "COVID-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 137 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2932 مصابا بعد أن كانت على مستوى 2795 أمس الثلاثاء، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

ويمثل هذا الرقم أقل معدل يومي للإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في المملكة خلال شهر نيسان/ أبريل، ويسير إلى تراجع كبير لهذا المعدل مقارنة مع أمس الثلاثاء، حينما بلغ هذا المؤشر 272 حالة.

وأفاد العبد العالي بتسجيل 16 شفاء جديدة بين المصابين بالمرض، مشيرا إلى أن إجمالي المتعافين من فيروس (كورونا) في المملكة بلغ 631 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، تعليقا على هذه البيانات: "نحن أمام مرحلة مهمة في رصد انتشار فيروس (كورونا) محليا".

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