قرار مهم من جامعة الأزهر بغزة لطلابها بخصوص الامتحانات

رام الله - دنيا الوطنأكدت جامعة الأزهر على قراراتها السابقة بخصوص الامتحانات النصفية وأنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي.واوضحت الجامعة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إنها لم تصدر أي قرار بخصوص الامتحانات النهائية حتى تاريخه.ودعت الجامعة الجميع إلى تحري الدقة فيما يتم نشره.