قرار مهم من جامعة الأزهر بغزة لطلابها بخصوص الامتحانات
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جامعة الأزهر على قراراتها السابقة بخصوص الامتحانات النصفية وأنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
واوضحت الجامعة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إنها لم تصدر أي قرار بخصوص الامتحانات النهائية حتى تاريخه.
ودعت الجامعة الجميع إلى تحري الدقة فيما يتم نشره.
أكدت جامعة الأزهر على قراراتها السابقة بخصوص الامتحانات النصفية وأنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
واوضحت الجامعة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إنها لم تصدر أي قرار بخصوص الامتحانات النهائية حتى تاريخه.
ودعت الجامعة الجميع إلى تحري الدقة فيما يتم نشره.
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