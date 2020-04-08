أريحا: القبض على أربعة مهربي عمال

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت الشرطة والمؤسسة الأمنية في محافظة أريحا والأغوار، 4 من مهربي العمال في المحافظة، واحتجزت 5 مركبات ودراجة نارية، خالفت نظام الطوارئ المعمول به لمواجهة فيروس "كورونا".



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان وصل "دنيا الوطن" اليوم الأربعاء، أن المؤسسة الأمنية نفذت عددا من المهام التفتيشية في المحافظة على المهربين خاصة في مناطق الأغوار، وأحالت المهربين للتوقيف تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الاصول.



وأضافت ان هذه الإجراءات جاءت لعدم التزام المقبوض عليهم بإعلان حالة الطوارئ، ونقلهم للعمال ومحاولة تهريبهم في هذه الظروف، إضافة الى التجول في مدينة أريحا دون إذن أو داعٍ للحركة.