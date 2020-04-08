محافظ قلقيلية يصدر تعليمات جديدة في ظل حالة الطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، تعليمات احترازية جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا.



وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة، وفق وكالة (وفا): إنه وبعد التشاور مع لجنة الطوارئ وجهات الاختصاص، فان المحافظة قررت السماح لأصحاب البساتين والمزارع، الخروج الى مزارعهم للإعتناء بها، غدا وبعد غد.



وأضاف: "كما تقرر في نفس اليومين السماح للحالات الطارئة جدا، بالتحرك بدون اذن حركة، كما سمح لأصحاب الحرف والمهن بتسويق ما لديهم من بضائع في اليومين".