محافظ قلقيلية يصدر تعليمات جديدة في ظل حالة الطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، تعليمات احترازية جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة، وفق وكالة (وفا): إنه وبعد التشاور مع لجنة الطوارئ وجهات الاختصاص، فان المحافظة قررت السماح لأصحاب البساتين والمزارع، الخروج الى مزارعهم للإعتناء بها، غدا وبعد غد.
وأضاف: "كما تقرر في نفس اليومين السماح للحالات الطارئة جدا، بالتحرك بدون اذن حركة، كما سمح لأصحاب الحرف والمهن بتسويق ما لديهم من بضائع في اليومين".
أصدرت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، تعليمات احترازية جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة، وفق وكالة (وفا): إنه وبعد التشاور مع لجنة الطوارئ وجهات الاختصاص، فان المحافظة قررت السماح لأصحاب البساتين والمزارع، الخروج الى مزارعهم للإعتناء بها، غدا وبعد غد.
وأضاف: "كما تقرر في نفس اليومين السماح للحالات الطارئة جدا، بالتحرك بدون اذن حركة، كما سمح لأصحاب الحرف والمهن بتسويق ما لديهم من بضائع في اليومين".
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