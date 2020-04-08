شؤون فلسطينية

موظفو صندوق الاستثمار الفلسطيني يتبرعون بـ 50 ألف شيكل لجهود مكافحة (كورونا)

موظفو صندوق الاستثمار الفلسطيني يتبرعون بـ 50 ألف شيكل لجهود مكافحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تبرّع موظفو صندوق الاستثمار، وشركاته التابعة (موظفو الصندوق، وشركة عمار، وعمار القدس، وشراكات، ومصادر، وأسواق، وشركة سند، ومؤسسة فلسطين للتنمية) بمبلغ 500 ألف شيكل إسرائيلي من رواتبهم الخاصة إلى صندوق (وقفة عز) دعماً للجهود الوطنية في مكافحة جائحة (كورونا) في فلسطين.

وأكّد موظفو الصندوق وشركاته، بأن هذا التبرع، يأتي بمبادرةٍ ذاتية من الموظفين ورواتبهم، دعماً للجهود الوطنية في محاربة هذه الجائحة، واستكمالاً لدور صندوق الاستثمار، كمؤسسة وطنية.

وأعرب موظفو الصندوق وشركاته التابعة، عن تقديرهم لجهود القيادة الفلسطينية، ممثلةً بسيادة الرئيس، والحكومة، وكافة المؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في محاربة هذه الجائحة.

وأثنوا على المبادرات، التي أعلنها مجلس إدارة الصندوق، وإدارته التنفيذية، وما تم اتخاذه من إجراءات دعم لهذه الجهود الوطنية.

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