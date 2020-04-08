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مصر تقرر تمديد حظر التجول الليلي حتى 23 من أبريل الجاري

مصر تقرر تمديد حظر التجول الليلي حتى 23 من أبريل الجاري
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مد حظر التجول الليلي حتى يوم 23 نيسان/ أبريل الجاري، في إطار الاجراءات التي يتم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مصطفى مدبولى، إن: "الحكومة تعقد اجتماعات على مدار الساعة لمتابعة جهود الدولة لمواجهة كورونا، موضحا أن الحكومة توجه التحية لكل أجهزة الدولة والأطقم الصحية التي تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا".

وأضاف: "القوات المسلحة مُسخرة فى خدمة الوطن لحمايته من الأخطار التي تهدده في الداخل والخارج، وكافة أجهزة القوات المسلحة، وهى رسالة طمأنة، فلدينا قاعدة وبنية أساسية قوية، مؤكدا أن مصر مازالت في إطار الحدود الآمنة للسيطرة على كورونا".

ويأتي مد حظر التجول في مصر، بعدما تم إعلانه لمدة أسبوعين يوم 24 آذار/ مارس الماضي، لحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساء للسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

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