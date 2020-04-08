شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفرج عن أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم

الاحتلال يُفرج عن أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن الأسير محمود حسكور 42 عامًا من رام الله، بعد انتهاء محكوميته، وهو أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم.

وأوضح نادي الأسير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أفرجت عن الأسير محمود حسكور، من سجن "النقب الصحراوي"، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وقضى الأسير حسكور في سجون الاحتلال 16عامًا، منها عشر سنوات ونصف قبل الإفراج عنه في الصفقة عام 2011، وخمس سنوات ونصف بعد إعادة اعتقاله عام 2014، وبذلك يكون قد أنهى محكوميته في سجون الاحتلال.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية من إطلاق سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا في 11 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2011، ضمن صفقة تبادل "وفاء الأحرار" مع الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية، مقابل أن تفرج حركة (حماس") عن الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط".

وأعادت قوات الاحتلال، اعتقال عدد من الأسرى المحررين ضمن الصفقة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وتشترط حركة (حماس) على الاحتلال إطلاق سراحهم، كخطوة مهمة للبدء بصفقة جديدة، مقابل الجنود الإسرائيليين لديها.

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