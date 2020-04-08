دولي

غانتس يتهم نتنياهو بـ"تفجير مفاوضات" تشكيل الحكومة الإسرائيلية

غانتس يتهم نتنياهو بـ"تفجير مفاوضات" تشكيل الحكومة الإسرائيلية
بيني غانتس رئيس كتلة أزرق أبيض
رام الله - دنيا الوطن
اتهم زعيم حزب (حصانة لإسرائيل) بيني غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتفجير مفاوضات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وذلك قبل وقت قصير من التوقيع على الاتفاق.

وقال غانتس في منشور عبر حسابه بموقع (فيسبوك): إن نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة عن تفاهماته مع الحزب، وبخاصة فيما يتعلق باختيار القضاة، لافتاً إلى أنه لا ينوي التراجع عن موقفه بهذا الخصوص.

وأضاف غانتس، أنه لن يوافق على الانضمام لحكومة طوارئ بأي ثمن، مشيراً إلى أن الجهود، فشلت حتى الآن بالعودة للمفاوضات.

تأتي تصريحات غانتس، بعد يومين من تعثر مفاوضات تشكيل حكومة طوارئ، بعد تراجع نتنياهو عن تفاهماته مع غانتس بخصوص تفويض الأخير، بمسألة اختيار قضاة المحكمة العليا، والمحاكم المركزية، الأمر الذي أثار أحزاب اليمين ضد الاتفاق المتبلور.

ووفقاً للتوقعات، فسيعيد غانتس كتاب تكليف تشكيل الحكومة لرئيس دولة الكيان، وسط الأسبوع المقبل مع انتهاء المدة القانونية مع الطلب بتمديد المدة لأسبوعين آخرين.

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