شؤون فلسطينية

مالية غزة تُوقع اتفاقاً مع جامعة الأزهر لتسديد رسوم الطلبة من المستحقات

مالية غزة تُوقع اتفاقاً مع جامعة الأزهر لتسديد رسوم الطلبة من المستحقات
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة المالية، اتفاقاً مع جامعة الأزهر بغزة، وكلية الأزهر المتوسطة، يقضي بتسديد مبلغ 1000 شيكل من رسوم الطلبة الموظفين وذويهم من مستحقات رواتبهم لدى الوزارة.

وجرى توقيع الاتفاق في مقر الوزارة الرئيس، حيث أكد وكيل الوزارة، عوني الباشا، على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم الطلبة من الموظفين وذويهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأوضح الباشا، أن توقيع الاتفاق مع جامعة الأزهر وكلية الأزهر المتوسطة، يأتي في إطار التسهيلات، التي منحتها وزارة المالية للموظفين للاستفادة من مستحقات رواتبهم، مشيراً إلى أن وزارته تسعى للتخفيف عن الموظفين، ودعم الجامعات في قطاع غزة.

وينص الاتفاق على تسديد جزء من الرسوم الجامعية المستحقة على الموظف نفسه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة) بالإضافة لـ (أخ، أخت في حالة الإعالة) من مستحقات الراتب لدى الوزارة، بمبلغ 1000 شيكل سنوياً، مع العلم أن سريان تنفيذ الاتفاقية، سيبدأ من اليوم الأربعاء 8/4/2020 للأسماء المقبولة والمسجلة مسبقاً في المنظومة الإلكترونية الخاصة بالجامعات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل شابًا من القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل شابًا من القدس المحتلة

أريحا: القبض على أربعة مهربي عمال

أريحا: القبض على أربعة مهربي عمال

محافظ قلقيلية يصدر تعليمات جديدة في ظل حالة الطوارئ

محافظ قلقيلية يصدر تعليمات جديدة في ظل حالة الطوارئ

النيابة العامة تصدر تقريراً بفترة الطوارئ بمؤشرات على انخفاض الجريمة بفلسطين

النيابة العامة تصدر تقريراً بفترة الطوارئ بمؤشرات على انخفاض الجريمة بفلسطين

موظفو صندوق الاستثمار الفلسطيني يتبرعون بـ 50 ألف شيكل لجهود مكافحة (كورونا)

موظفو صندوق الاستثمار الفلسطيني يتبرعون بـ 50 ألف شيكل لجهود مكافحة (كورونا)

الاحتلال يُفرج عن أحد محرري صفقة &#34;وفاء الأحرار&#34; المُعاد اعتقالهم

الاحتلال يُفرج عن أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم

الديمقراطية: رش الأراضي الزراعية بالمبيدات واستهداف الصيادين بغزة جريمة إسرائيلية غير مبررة

الديمقراطية: رش الأراضي الزراعية بالمبيدات واستهداف الصيادين بغزة جريمة إسرائيلية غير مبررة

هنية يُهاتف نائب وزير خارجية روسيا

هنية يُهاتف نائب وزير خارجية روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا من القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل شابًا من القدس المحتلة

أريحا: القبض على أربعة مهربي عمال

أريحا: القبض على أربعة مهربي عمال

النيابة العامة تصدر تقريراً بفترة الطوارئ بمؤشرات على انخفاض الجريمة بفلسطين

النيابة العامة تصدر تقريراً بفترة الطوارئ بمؤشرات على انخفاض الجريمة بفلسطين

موظفو صندوق الاستثمار الفلسطيني يتبرعون بـ 50 ألف شيكل لجهود مكافحة (كورونا)

موظفو صندوق الاستثمار الفلسطيني يتبرعون بـ 50 ألف شيكل لجهود مكافحة (كورونا)

الاحتلال يُفرج عن أحد محرري صفقة &#34;وفاء الأحرار&#34; المُعاد اعتقالهم

الاحتلال يُفرج عن أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم

مالية غزة تُوقع اتفاقاً مع جامعة الأزهر لتسديد رسوم الطلبة من المستحقات

مالية غزة تُوقع اتفاقاً مع جامعة الأزهر لتسديد رسوم الطلبة من المستحقات

الديمقراطية: رش الأراضي الزراعية بالمبيدات واستهداف الصيادين بغزة جريمة إسرائيلية غير مبررة

الديمقراطية: رش الأراضي الزراعية بالمبيدات واستهداف الصيادين بغزة جريمة إسرائيلية غير مبررة

هنية يُهاتف نائب وزير خارجية روسيا

هنية يُهاتف نائب وزير خارجية روسيا

منوعات

وصيّة غريبة من زوجة توم هانكس له في حال توفيت قبله

وصيّة غريبة من زوجة توم هانكس له في حال توفيت قبله

منى زكي تكشف سر خلافها مع ابنتها لمدة عامين

منى زكي تكشف سر خلافها مع ابنتها لمدة عامين

تعليق مُثير للجدل من هالك هوجان عن &#34;كورونا&#34;: &#34;عقاب من الله&#34;

تعليق مُثير للجدل من هالك هوجان عن "كورونا": "عقاب من الله"

حياة الفهد تضع حداً للمسيئين لها بعد تصريحاتها ضد الوافدين.. خطوة مُفاجئة

حياة الفهد تضع حداً للمسيئين لها بعد تصريحاتها ضد الوافدين.. خطوة مُفاجئة

محمد وزيري يكشف للمرة الأولى طبيعة علاقته بهيفاء وهبي

محمد وزيري يكشف للمرة الأولى طبيعة علاقته بهيفاء وهبي

مشاهد جريئة في مسلسل خليجي تثير الجدل

مشاهد جريئة في مسلسل خليجي تثير الجدل

بيع قفاز مايكل جاكسون الأبيض الشهير بـ 171 ألف دولار

بيع قفاز مايكل جاكسون الأبيض الشهير بـ 171 ألف دولار

فنان قدير يتوسط بين ريهام سعيد وريم البارودي

فنان قدير يتوسط بين ريهام سعيد وريم البارودي

بعد إصابتها بـ&#34;كورونا&#34;.. هند البحرينية تكشف معلومات حساسة ثم تتراجع

بعد إصابتها بـ"كورونا".. هند البحرينية تكشف معلومات حساسة ثم تتراجع

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

عربي

مصر تقرر تمديد حظر التجول الليلي حتى 23 من أبريل الجاري

مصر تقرر تمديد حظر التجول الليلي حتى 23 من أبريل الجاري

نواب مصر يتبرعون بـ 20 مليون جنيه لمواجهة (كورونا)

نواب مصر يتبرعون بـ 20 مليون جنيه لمواجهة (كورونا)

الكويت.. ارتفاع في حالات التعافي من (كورونا)

الكويت.. ارتفاع في حالات التعافي من (كورونا)

أمير قطر يُرسل 4 رحلات جوية عسكرية محملة بمساعدات طبية إلى إيطاليا

أمير قطر يُرسل 4 رحلات جوية عسكرية محملة بمساعدات طبية إلى إيطاليا