مالية غزة تُوقع اتفاقاً مع جامعة الأزهر لتسديد رسوم الطلبة من المستحقات

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت وزارة المالية، اتفاقاً مع جامعة الأزهر بغزة، وكلية الأزهر المتوسطة، يقضي بتسديد مبلغ 1000 شيكل من رسوم الطلبة الموظفين وذويهم من مستحقات رواتبهم لدى الوزارة.



وجرى توقيع الاتفاق في مقر الوزارة الرئيس، حيث أكد وكيل الوزارة، عوني الباشا، على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم الطلبة من الموظفين وذويهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.



وأوضح الباشا، أن توقيع الاتفاق مع جامعة الأزهر وكلية الأزهر المتوسطة، يأتي في إطار التسهيلات، التي منحتها وزارة المالية للموظفين للاستفادة من مستحقات رواتبهم، مشيراً إلى أن وزارته تسعى للتخفيف عن الموظفين، ودعم الجامعات في قطاع غزة.



وينص الاتفاق على تسديد جزء من الرسوم الجامعية المستحقة على الموظف نفسه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة) بالإضافة لـ (أخ، أخت في حالة الإعالة) من مستحقات الراتب لدى الوزارة، بمبلغ 1000 شيكل سنوياً، مع العلم أن سريان تنفيذ الاتفاقية، سيبدأ من اليوم الأربعاء 8/4/2020 للأسماء المقبولة والمسجلة مسبقاً في المنظومة الإلكترونية الخاصة بالجامعات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.