شؤون فلسطينية

هنية يُهاتف نائب وزير خارجية روسيا

هنية يُهاتف نائب وزير خارجية روسيا
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، مساء أمس، المبعوث الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والبلدان الإفريقية، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، حيث بحثا المستجدات المرتبطة بتطورات فيروس (كورونا).

واستعرض هنية، وفق موقع حركة (حماس)، الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في مختلف أماكن تواجدهم، سواء داخل الأرض المحتلة، أو في مخيمات اللجوء والشتات، مشيرًا إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني، جراء الإجراءات المترتبة على انتشار الفيروس.

وأشار إلى الجهود المبذولة في قطاع غزة، والأوضاع الصعبة للمواطنين، جراء الحصار، وقلة الإمكانات المتاحة على المستوى الصحي والإنساني، والحاجة الماسة لبذل كل الجهود، وتقديم المستلزمات الصحية والإغاثية اللازمة.

كما ركّز هنية على أوضاع الأسرى بسجون الاحتلال، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها، وضرورة حمايتهم من الوباء، والضغط على الاحتلال من أجل تقديم ما يلزم لسلامتهم، وتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياتهم، مؤكدًا بأن حركته مصممة على الإفراج عن الأسرى في إطار التبادل، الذي يمكن إنجازه في حال استجاب قادة الكيان مع متطلبات ذلك.

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