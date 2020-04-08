الصين تَرُد على تهديدات ترامب بتعليق دفع المساهمة الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ

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رام الله - دنيا الوطن

ردت الصين، اليوم الأربعاء، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق المساهمة المالية لميزانية منظمة الصحة العالمية.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، معلقاً على حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن منظمة الصحة العالمية، واتهامها بالتساهل مع الصين، "في السياق الحالي لانتشار الوباء في جميع أنحاء العالم، فإن الإعلان الأمريكي بأنهم سيعلقون تمويل منظمة الصحة العالمية، سيكون له تأثير سلبي على الكفاح الدولي ضد الوباء"، بحسب ما نقلته وكالة (نوفوستي).



وقال المسؤول الصيني: "منظمة الصحة العالمية، منذ تفشي عدوى فيروس (كورونا)، لعبت دوراً مهماً في تعزيز التعاون الدولي؛ لمكافحة انتشار الوباء، وحصلت على احترام وتقدير المجتمع الدولي بأسره".



وأكد، أن "الجانب الصيني، سيواصل دعمه القوي لعمل منظمة الصحة العالمية، ودعم الدور القيادي للمنظمة، في تنسيق التعاون الدولي لمكافحة انتشار الوباء".