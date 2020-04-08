شؤون فلسطينية

أبو الرب: صندوق الزكاة مستمر بتطوير البرامج والمشاريع المقدمة بظل حالة الطوارئ

أبو الرب: صندوق الزكاة مستمر بتطوير البرامج والمشاريع المقدمة بظل حالة الطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب: إنه ومنذ إعلان حالة الطوارئ، جراء وباء (كورونا) فإن صندوق الزكاة الفلسطيني، ولجانه المركزية، مستمر بتطوير مستوى البرامج والمشاريع المقدمة، دعماً وإسناداً للأسر الفقيرة، خاصة في ظل إغلاق العديد من المدن والقرى، خوفاً من انتشار الوباء.

جاء ذلك، خلال بحث أبو الرب، آلية عمل مصنع الصفا للألبان، التابع للوزارة مع إدارة شركة (برواكتيف) المشغل التنفيذي للمصنع؛ لضمان استمرار عمله، واستيعاب كميات الحليب الكبيرة المتوفرة في المزارع؛ لإمداد العائلات المعوزة والعاطلين عن العمل والعائلات التي في الحجر المنزلي من منتجات المصنع من خلال لجان الزكاة المركزية، كرسالة إسناد ودعم لأبناء شعبنا.

كما أوضح أبو الرب، أن وزارة الأوقاف، وبتوجيهات من رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، تعمل جاهدة من أجل زيادة إنتاج المصنع، واستمرار توزيع منتجاته، خدمة للمواطن الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السائدة في فلسطين هذه الأيام.

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