شؤون فلسطينية

حسام عاشور هل ينتقل إلى الزمالك؟

حسام عاشور هل ينتقل إلى الزمالك؟
رام الله - دنيا الوطن
قابل حسام عاشور، قائد النادي الأهلي المصري، سؤال أحد المذيعين المصريين، بالضحك، عندما سأله إذا ما وُجدت أي عروض من جانب نادي الزمالك؛ لضمه خلال المرحلة المقبلة.

ورد حسام عاشور "ضاحكاً" أثناء مداخلتة لبرنامج "جمهور التالتة" عبر (أون تايم سبورتس2) على سؤال هل هناك عرض من الزمالك لضمه.

وقال عاشور في مداخلته: "ربنا يسهل، لا أحب المزايدة على أحد، هناك اتصالات كثيرة في الفترة الأخيرة، وربنا يلهمني للقرار المناسب لي".

وأضاف "في بداية الموسم الماضي، كنت أساسياً مع النادي الأهلي، كيف لي بعد موسم واحد، أن أفكر في الاعتزال، يمكنني اللعب لـ 3 مواسم قادمة"، متابعًا: "طوال 16 عامًا مع النادي الأهلي لم أقم بإجراء أي عملية جراحية".

وختم عاشور حديثه بالقول: "هذا لا يعني أنني لا أفكر في عرض الأهلي بشأن الاعتزال، لكن أمامي متسع من الوقت للتفكير في كل الأمور".

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