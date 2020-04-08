شؤون فلسطينية

إغلاق منشأتين صناعيتين مخالفتين بالخليل وإحالة ثلاثة تجار للنيابة برام الله

إغلاق منشأتين صناعيتين مخالفتين بالخليل وإحالة ثلاثة تجار للنيابة برام الله
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل، والضابطة الجمركية، اليوم الأربعاء، منشأتين صناعيتين لإنتاج الكمامات، مخالفة للمواصفات والمقاييس.

وبين مدير مديرية الوزارة في الخليل، ماهر القيسي، أن الإغلاق جاء بعد رسوب المنتج في الفحص المخبري، وتم التحفظ على الكميات المنتجة من قبلهما، مؤكداً أن السوق خالٍ من هذا المنتج.

وفي محافظة رام الله والبيرة، أحالت مديرية وزارة الاقتصاد، ثلاثة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية الإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتجاوز السقف السعري المحدد، كما ضبطت طواقم الوزارة، والضابطة الجمركية في مدينة رام الله 600 بدلة ملابس واقية طبية، غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وجرى إتلافها وفق الأصول القانونية المتبعة.

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