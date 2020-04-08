الرئيس يُوجّه السفيرة عودة للقيام بكل ما هو مطلوب تجاه عائلة الطبيب خير

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، سفيرة فلسطين لدى إيطاليا، عبير عودة، ووجهها للقيام بكل ما هو مطلوب، تجاه عائلة الفقيد الطبيب نبيل خير.



واعتبر الرئيس، الطبيب خير، الذي توفي بعد إصابته بفيروس (كورونا)، أثناء تأديته واجبه المهني والإنساني تجاه المرضى في دولة إيطاليا الصديقة، شهيداً من شهداء فلسطين.



والطبيب خير، نائب رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، أمين سر حركة (فتح) السابق في إيطاليا، عضو إقليم حركة فتح في إيطاليا، وأحد قيادات العمل الوطني الفلسطيني.



يشار إلى أن الطبيب نبيل خير من مدينة بيت ساحور في بيت لحم، يعمل طبيباً بمجال الطب الوقائي في إيطاليا، ويقيم بمدينة كالياري في جزيرة سردينيا، توفي بعد إصابته بفيروس (كورونا)، أثناء تأديته واجبه المهني والإنساني تجاه المرضى.