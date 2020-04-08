حماس: احتفال المستوطنين على أسوار الأقصى سلوك استفزازي عنصري

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، إن احتفال المستوطنين بعيد (الفصح) عبر إضاءة عبارات تلمودية وصهيونية على أسوار المسجد الأقصى، هو سلوك استفزازي عنصري.



واعتبر قاسم في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن هذه الاحتفالات، تأتي في سياق المحاولات البائسة لتهويد مدينة القدس، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأكد أن "مدينة القدس ستبقى عربية فلسطينية، وهؤلاء المستوطنون الأغراب إلى زوال".



ويستمر الاحتلال ومستوطنوه في اعتداءاتهم اليومية بحق مدينة القدس المحتلة وأهلها، والتضييق عليهم، عدا عن المحاولات المستمرة في تهويد المدينة، والسعي للتقسيم الزماني والمكاني، للمسجد الأقصى المبارك.