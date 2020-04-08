الرئيس عباس يُعزي بوفاة الطبيب نبيل خير

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلياس خير شقيق الطبيب المناضل، نبيل خير، معزياً بوفاته.



وتقدم الرئيس من شقيق الفقيد، وزوجته، وعائلته، بأحر التعازي القلبية، داعياً الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر.



الطبيب خير، نائب رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، أمين سر حركة (فتح) السابق في إيطاليا، عضو إقليم حركة (فتح) في إيطاليا، وأحد قيادات العمل الوطني الفلسطيني.



الطبيب المناضل خير (63 عاماً) من مدينة بيت ساحور في بيت لحم، يعمل طبيباً بمجال الطب الوقائي في إيطاليا، ويقيم في مدينة كالياري في جزيرة سردينيا، توفي بعد إصابته بفيروس (كورونا)، أثناء تأديته واجبه المهني والإنساني تجاه المرضى.