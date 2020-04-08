"فتح" تَنعى أمين سرها السابق في إيطاليا الطبيب نبيل خير

نبيل خير

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أمين سر الحركة السابق في إيطاليا، نائب رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، الطبيب نبيل خير، الذي أعلن عن وفاته، اليوم الأربعاء، جراء إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.



وتقدمت الحركة من أبناء وذوي الطبيب المناضل خير، بأحر التعازي القلبية، داعية الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر.



يشار إلى أن الطبيب خير (63 عاماً)، الذي توفي بعد إصابته بفيروس (كورونا)، أثناء تأديته واجبه المهني والإنساني تجاه المرضى، وهو من مدينة بيت ساحور، ويعمل طبيباً بمجال الطب الوقائي في إيطاليا، ويقيم في مدينة كالياري في جزيرة سردينيا، وهو عضو إقليم حركة (فتح) في إيطاليا، وأحد قيادات العمل الوطني الفلسطيني.