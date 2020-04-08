عربي

نواب مصر يتبرعون بـ 20 مليون جنيه لمواجهة (كورونا)

نواب مصر يتبرعون بـ 20 مليون جنيه لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تبرع مجلس النواب المصري، بمبلغ عشرين مليون جنيه (نحو مليون و274 ألف دولار) لصالح صندوق (تحيا مصر)، لجهود مكافحة فيروس (كورونا) المستجد.

ووفق موقع (بوابة الأهرام) فقد قال بيان رسمي صادر عن المجلس: إن المبالغ "يتم خصمها من مكافآت النواب عن أشهر نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو، وحزيران/ يونيو، على أن يتحمل صندوق الأعضاء باقي المبلغ".

وتضمن البيان "التأكيد على الدعوة، التي لاقت استجابة سريعة وفورية من النواب، وتسابقوا فيما بينهم لإعلان موافقتهم على المقترح وتأييدهم له، لما يساهم به من زيادة الجهود التي تبذلها جميع أجهزة الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المصريين، فضلاً عن الرسالة الإيجابية، التي يعكسها المقترح بالتحام نواب الشعب مع المواطنين، وكل ذلك انطلاقاً من الدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب في المشاركة في محاربة هذا الوباء".

وعبر مجلس النواب "في هذه اللحظات الدقيقة من عمر الأمة عن عميق تقديره وشكره الجزيل، للجهود الحثيثة والصادقة التي تبذلها القيادة السياسية، ومن ورائها القوات المسلحة الباسلة، في سبيل حفظ مقدرات بلادنا بالشكل الذي يحفظ التوازن الدقيق والصعب بين متطلبات الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين في مواجهة هذا الوباء، واستمرار عجلة الاقتصاد، والإنتاج لصالح المواطنين".

وأشاد المجلس "بجهود الحكومة المستمرة على جميع مستوياتها، في إدارة هذه الأزمة إدارة حكيمة ورشيدة، وكذلك قوات الشرطة وأجهزة الإدارة المحلية، التي أحسنت تنفيذ خطط تقليل حركة المواطنين، لكبح جماح انتشار الوباء، مع استمرار تأمين وصول الخدمات والسلع اللازمة لهم، دون انقطاع أو اضطراب".

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