وفاة نائب رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الجاليات الفلسطينية، يوم الأربعاء، عن وفاة الدكتور نبيل خير، نائب رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية، بعد إصابته بفيروس (كورونا).



وأصيب خير، أثناء علاجه للمرضى، وهو مختص بالطب الوقائي، وطب المسنين، ويعيش في إيطاليا منذ عقود، ويحمل الجنسية الإيطالية.



يذكر، أن خير، هو أمين سر إقليم حركة (فتح) السابق في إيطاليا، ونائب رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، ويعتبر أحد أعمدة العمل الفلسطيني في إيطاليا وأوروبا.