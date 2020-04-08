دولي

حفيد رابين يُهاجم نتنياهو: أتمنى إصابتك بفيروس (كورونا)

حفيد رابين يُهاجم نتنياهو: أتمنى إصابتك بفيروس (كورونا)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
هاجم حفيد رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، اسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتمنى له الإصابة بفيروس (كورونا).

 ووفق موقع (i24 news) فقد كتب بن ارتسي في تغريدة على (تويتر) قائلًا: "إذا كذب نتنياهو على الشعب الإسرائيلي، وناور عندما قال يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية للطوارئ لمواجهة كورونا'، وفي النهاية تبين أنه يريد إجراء انتخابات، فإنه يستحق الإصابة بكورونا، وأن يُنهي حياته في السجن، وهو مريض". 

وأضاف بن ارتسي، في تغريدة أخرى، أن "من يستخدم المرض لممارسة السياسة، يستحق كورونا، إنه احتقار واستهتار بحياة البشر، توقف عن الكذب والمناورة".

بدوره، علّق حزب (ليكود) الذي يرأسه نتنياهو، بالقول: إن "جوناثان بن ارتسي، يحرّض على وفاة رئيس الحكومة، حتى بالوقت الذي ينقذ رئيس الحكومة حياة الإسرائيليين، ليس هناك حد للكراهية، هل تعتقدون أن أحدًا سيفتح تحقيقًا ضده؟".

وفي وقت لاحق عاد بن ارتسي، واعتذر بالقول: "أنا لا أتمنى لأي شخص الإصابة بكورونا، بما في ذلك نتنياهو.. أعتذر عن الأمر". 

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