شؤون فلسطينية

مجدلاني: صرف مخصصات الأسر الفقيرة الثلاثاء المقبل

مجدلاني: صرف مخصصات الأسر الفقيرة الثلاثاء المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن صرف مخصصات الأسر الفقيرة، سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14/4/2020.

وأوضح في بيان للوزارة، صدر اليوم الأربعاء، أن الصرف سيستمر لعدة أيام، وفق جدول زمني، تعلن عنه سلطة النقد مع البنوك الفلسطينية.

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