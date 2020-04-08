مجدلاني: صرف مخصصات الأسر الفقيرة الثلاثاء المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن صرف مخصصات الأسر الفقيرة، سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14/4/2020.



وأوضح في بيان للوزارة، صدر اليوم الأربعاء، أن الصرف سيستمر لعدة أيام، وفق جدول زمني، تعلن عنه سلطة النقد مع البنوك الفلسطينية.