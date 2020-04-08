مجدلاني: صرف مخصصات الأسر الفقيرة الثلاثاء المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن صرف مخصصات الأسر الفقيرة، سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14/4/2020.
وأوضح في بيان للوزارة، صدر اليوم الأربعاء، أن الصرف سيستمر لعدة أيام، وفق جدول زمني، تعلن عنه سلطة النقد مع البنوك الفلسطينية.
قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن صرف مخصصات الأسر الفقيرة، سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14/4/2020.
وأوضح في بيان للوزارة، صدر اليوم الأربعاء، أن الصرف سيستمر لعدة أيام، وفق جدول زمني، تعلن عنه سلطة النقد مع البنوك الفلسطينية.
التعليقات