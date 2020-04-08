كوريا الشمالية: 500 شخص بالحجر الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن كوريا الشمالية، وهي واحدة من الدول القلائل، التي لم تسجل حالات إصابة بفيروس (كورونا)، أبلغت بأنها تواصل الفحص، ووضعت أكثر من 500 شخص في الحجر الصحي.



وقالت المنظمة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز)، إنها تتلقى "تحديثات أسبوعية" من وزارة الصحة الكورية الشمالية، وأن هذا البلد الآسيوي المنعزل، لديه القدرة على إجراء فحوص لاكتشاف الإصابة بفيروسات (كورونا) في معمله الوطني بالعاصمة بيونغ يانغ.



وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في جمهورية كوريا الشمالية، إدوين سلفادور، في رد على رسالة بالبريد الإلكتروني: "حتى الثاني من نيسان/ أبريل، أجريت فحوص (كوفيد-19) على 709 أشخاص، وهم 11 أجنبياً و698 مواطناً، ولا تقرير يفيد بوجود إصابة بـ (كوفيد-19)، هناك 509 أشخاص في الحجر الصحي، وهم أجنبيان و507 مواطنين كوريين شماليين".