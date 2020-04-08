الكويت.. ارتفاع في حالات التعافي من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة الكويتية، بشفاء 6 حالات من المصابین بفیروس (كورونا) المستجد، لیرتفع بذلك عدد الحالات، التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 111.



وأوضح وزير الصحة، باسل الصباح، الیوم الأربعاء، أن حالات الشفاء الست، تعود إلى مواطنین كویتیین، مضیفاً أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة، أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس (كورونا)، وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس، تمھیداً لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.



وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الكويت، 556 وحالة وفاة واحدة.