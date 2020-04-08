أمير قطر يُرسل 4 رحلات جوية عسكرية محملة بمساعدات طبية إلى إيطاليا

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

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رام الله - دنيا الوطن

أرسل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، 4 رحلات جوية عسكرية خاصة، تحمل مساعدات طبية إلى إيطاليا، على خلفية مكافحتها جائحة فيروس (كورونا) المستجد.



وقالت قناة (الجزيرة): إن قرار إرسال المساعدات إلى الدولة الأوروبية "الصديقة"، يأتي "دعما لجهود الأصدقاء في إيطاليا في مواجهة واحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد".



وتشمل المساعدات، وفق القناة، "إرسال طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية الأميرية القطرية، محملتين بمستشفيين ميدانيين، من المقرر وصولهما اليوم الأربعاء".



وأوضحت، أن مساحة المستشفى الميداني الأول تبلغ حوالي 5200 متر مربع، وتصل مساحة المستشفى الثاني إلى 4000 متر مربع، وذلك بطاقة استيعابية بقدر 1000 سرير لكلا المستشفيين، اللذين تم تزويدهما بأجهزة ومعدات تقنية حديثة، وذلك لعلاج المصابين بفيروس (كورونا).