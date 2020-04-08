الحكومة الفرنسية تُحذّر: 17 مليون فرنسي قد يتعرضون للإصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر المستشار الصحي للحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تحذيراً من أن نحو 17 مليون فرنسي، قد يتعرضون للإصابة بفيروس (كورونا) بسبب السن أو الأمراض المزمنة.



وأعلنت الحكومة الفرنسية، الاشتباه بوجود إصابات بفيروس (كورونا) لدى عدد من العاملين على حاملة الطائرات، شارل ديغول.



وسجلت فرنسا رسمياً أكثر من عشرة آلاف وفاة، من حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، الثلاثاء، لتصبح رابع دولة، تتجاوز هذا الحد بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، في حين سجل معدل الزيادة في حالات الوفاة، ارتفاعاً لليوم الثاني على التوالي.