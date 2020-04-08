شاهد: ليلى غنام تُشارك بزفة عريس من إحدى قرى القُدس وتُوجه رسالة



يُذكر أن الرئيس عباس، أعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر في جميع الأراضي الفلسطينية استجابة لتوصية رئيس الوزراء الفلسطيني في ظلّ تفشي فيروس كورونا المستجد، في الأراضي الفلسطينيّة.



وفي وقت سابق، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، توصية للرئيس محمود عباس، يدعوه لتمديد حالة الطوارئ لتمكين أجهزة دولة فلسطين الصحية والأمنية من السيطرة على انتشار فيروس كورونا.



وجاءت على ضوء توصيات اللجنة الصحية ولجنة الطوارئ الوطنية الخاصتان بإدارة ومتابعة مواجهة فيروس كورونا في فلسطين





أصبحت د.ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بسبب مواقفها التي تم رصدها بالفيديوهات، والتي عكست تواجدها القوي دائماً في الميدان خاصة في أوقات الأزمات، لتُشارك شعبها أفراحهم وأحزانهم ومآسيهم.وكان آخر ظهور لغنام، حين شاركت أمس في زف من إحدى قرى شمال غرب القدس، إلى عروسه في بيتونيا.وحرصت غنام أن تُشارك لهذه الزفة، لتُعلم المواطنين أن فيروس "كورونا" لن يتمكن من فرحتكم، حيث تم الزفاف بأعلى درجات الحرص واستخدام كافة وسائل السلامة الصحية.وظهرت غنام بالفيديو وهي تقول للعريس: "يُفترض أن ترفع الطرحة، لكنك ألبستها الكمامة بدلاً منها، وهذا هو التصرف الصحيح، وهو من محبتك لها، وحرصك على حمايتها".وشكرت غنام العروسين على التزامهما بالاجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها السلطة الفلسطينية للسيطرة على فيروس كورونا المُستجد.ودعت غنام الجميع إلى الاقتداء بهذين العروسين، آملةً أن تنتهى هذه الغمة التي زادت ألام الشعب الفلسطيني قريباً.