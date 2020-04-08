شؤون فلسطينية

تفاصيل جديدة تكشفها الشرطة حول جريمة مقتل شاب على يد شقيقه برفح

تفاصيل جديدة تكشفها الشرطة حول جريمة مقتل شاب على يد شقيقه برفح
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
كشف أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، تفاصيل جديدة، حول جريمة مقتل الشاب (خ، ح)، في العشرينات من العمر، على يد شقيقه (س، ح)، في الثلاثينات من عمره، قبل أيام، شنقاً، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال البطنيجي لـ "دنيا الوطن": "الشاب المقتول، كان عليه قضية في الشرطة، وبعد الإفراج عنه، اصطحبه والده إلى المنزل، وحبسه داخل الغرفة، وأغلق عليه الباب بالمفتاح"، مضيفاً: "دخل عليه شقيقه القاتل من نافذة الغرفة، ونفذ عملية قتله عن طريق الشنق، ثم خرج، حيث نفذ عملية القتل بدون علم والده".

وكانت المباحث العامة بالشرطة- فرع رفح، قد كشفت قضية مقتل المواطن (خ، ح)، (28 عاماً)، شنقاً، مساء الأحد في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وصرّح المقدم مجدي عبد العال، مدير فرع رفح بالمباحث العامة، بأنه تم إلقاء القبض على الجاني، وهو (س، ح)، (33 عاماً)، وهو شقيق المجني عليه، وذلك بعد أقل من ساعة من وقوع الجريمة، وفق ما نشر موقع وزارة الداخلية بغزة.

وأضاف المقدم عبد العال، بأن التحقيقات الأولية، بيّنت إقدام الجاني على شنق شقيقه؛ على خلفية خلافات عائلية، لافتاً إلى أنه سيتم إحالة القضية إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

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