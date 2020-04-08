بعد 76 يومًا من الإغلاق.. الصين تُنهي قرار حظر الخروج من ووهان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ألغت السلطات الصينية، حظر الخروج من ووهان، بعد 76 يوماً من إغلاقها بشكل كامل، على خلفية انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



وليلة أمس 8 نيسان/ أبريل، فتحت السلطات الطرق المؤدية من المدينة، وسمحت للناس بمغادرة المدينة بالسيارة.



وسجلت الصين اليوم الثلاثاء، حصيلة يومية خالية من الوفيات بفيروس (كورونا)، وهذه هي أول مرة يحدث فيها ذلك، منذ بدء نشر أعداد المصابين والموتى يومياً في كانون الثاني/ يناير.



يشار إلى أن السلطات، قد اتخذت إجراءات صارمة لمنع الناس من دخول أو مغادرة المدينة الصناعية، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة في وسط الصين.