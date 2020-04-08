الصحة: إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) في فلسطين يرفع العدد الإجمالي إلى 263

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن اكتشاف حالتين جديدتين بفيروس (كورونا).



وقال مسؤول ملف (كورونا) في فلسطين، كمال الشخرة، خلال الإيجاز الحكومي المتعلق بفيروس (كرورونا): تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) لشابين في مدينة نابلس وبلدة بني نعيم بمحافظة الخليل.



وأوضح الشخرة، أنه بذلك ترتفع أعداد الإصابات في فلسطين إلى 263 إصابة، فيما تم تسجيل 44 حالة تعافي.