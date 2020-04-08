دولي

الصين تُرسل 110 متخصصين طبيين وأطناناً من إمدادات الطوارئ إلى 48 دولة

الصين تُرسل 110 متخصصين طبيين وأطناناً من إمدادات الطوارئ إلى 48 دولة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت سلطات الطيران المدني، أن الصين، أرسلت إجمالي 302 رحلة مستأجرة، تحمل المتخصصين الطبيين وإمدادات الطوارئ لدعم الجهود العالمية لمكافحة الوباء.

وقالت مصلحة الطيران المدني الصيني، وفق وكالة (شينخوا): إنه حتى 5 نيسان/ أبريل، قامت بتنسيق رحلات طيران مستأجرة؛ لإرسال أكثر من 110 من المتخصصين الطبيين، و4715 طنًا من إمدادات الطوارئ إلى 48 دولة.

في 5 نيسان/ أبريل ، تم إرسال رحلة جوية مستأجرة لشركة أيرتشاينا، للقيام بمهمة إرسال 37.6 طن من الإمدادات للمساعدة في أعمال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها في 18 دولة أفريقية، وهبطت الطائرة في مطار بغانا في 6 نيسان/ أبريل.

وتشمل هذه الإمدادات، أجهزة تنفس، وأقنعة وجه من طراز "أن 95"، وبدلات واقية، وقفازات، وغير ذلك من الأجهزة الطبية الأخرى، ومعدات الحماية، التي سيتم نقلها إلى 17 دولة أفريقية أخرى من غانا، مركز الطيران في غربي إفريقيا.

أخبار ذات صلة

كوريا الشمالية: 500 شخص بالحجر الصحي

كوريا الشمالية: 500 شخص بالحجر الصحي

الحكومة الفرنسية تُحذّر: 17 مليون فرنسي قد يتعرضون للإصابة بفيروس (كورونا)

الحكومة الفرنسية تُحذّر: 17 مليون فرنسي قد يتعرضون للإصابة بفيروس (كورونا)

بعد 76 يومًا من الإغلاق.. الصين تُنهي قرار حظر الخروج من ووهان

بعد 76 يومًا من الإغلاق.. الصين تُنهي قرار حظر الخروج من ووهان

قراصنة العصر: دول الغرب تسرق الكمامات وأجهزة التنفس من بعضها.. فهل سيحاكمهم القانون الدولي؟

قراصنة العصر: دول الغرب تسرق الكمامات وأجهزة التنفس من بعضها.. فهل سيحاكمهم القانون الدولي؟

الصحة البريطانية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ&#34;بوريس جونسون&#34;

الصحة البريطانية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ"بوريس جونسون"

(كورونا) كشف الوجه الحقيقي للاقتصاد العالمي وسيطرة (الصين).. فهل ستغير الدول خططها؟

(كورونا) كشف الوجه الحقيقي للاقتصاد العالمي وسيطرة (الصين).. فهل ستغير الدول خططها؟

الصين وكورويا الجنوبية تدعمان إسرائيل بمعدات طبية لمكافحة (كورونا)

الصين وكورويا الجنوبية تدعمان إسرائيل بمعدات طبية لمكافحة (كورونا)

ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في إسرائيل إلى 71

ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في إسرائيل إلى 71

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

موقع إسرائيلي: حوامة من خانيونس دخلت أجواء غلاف غزة

موقع إسرائيلي: حوامة من خانيونس دخلت أجواء غلاف غزة

مباحث تموين الشمال تُتلف لحوماً فاسدة وتُغلق محلاً لبيع المُجمدات

مباحث تموين الشمال تُتلف لحوماً فاسدة وتُغلق محلاً لبيع المُجمدات

الوحيدي: شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي يتربع على منبر القضاء ويُحاكم الاحتلال

الوحيدي: شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي يتربع على منبر القضاء ويُحاكم الاحتلال

تيسير خالد: حواجز المحبة مُبادرة مُهمة تؤسس لتطوير المقاومة الشعبية ضد الاحتلال

تيسير خالد: حواجز المحبة مُبادرة مُهمة تؤسس لتطوير المقاومة الشعبية ضد الاحتلال

مالية غزة: اليوم صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين

مالية غزة: اليوم صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين

إصابة صياد برصاص الاحتلال خلال عمله ببحر بيت لاهيا

إصابة صياد برصاص الاحتلال خلال عمله ببحر بيت لاهيا

النيابة بغزة: حققنا في 641 قضية جنائية من مختلف المحافظات

النيابة بغزة: حققنا في 641 قضية جنائية من مختلف المحافظات

وزارة الاقتصاد بغزة تُنظم جولة تفتيشية للرقابة على المخابز

وزارة الاقتصاد بغزة تُنظم جولة تفتيشية للرقابة على المخابز

منوعات

تعليق مُثير للجدل من هالك هوجان عن &#34;كورونا&#34;: &#34;عقاب من الله&#34;

تعليق مُثير للجدل من هالك هوجان عن "كورونا": "عقاب من الله"

حياة الفهد تضع حداً للمسيئين لها بعد تصريحاتها ضد الوافدين.. خطوة مُفاجئة

حياة الفهد تضع حداً للمسيئين لها بعد تصريحاتها ضد الوافدين.. خطوة مُفاجئة

محمد وزيري يكشف للمرة الأولى طبيعة علاقته بهيفاء وهبي

محمد وزيري يكشف للمرة الأولى طبيعة علاقته بهيفاء وهبي

مشاهد جريئة في مسلسل خليجي تثير الجدل

مشاهد جريئة في مسلسل خليجي تثير الجدل

بيع قفاز مايكل جاكسون الأبيض الشهير بـ 171 ألف دولار

بيع قفاز مايكل جاكسون الأبيض الشهير بـ 171 ألف دولار

فنان قدير يتوسط بين ريهام سعيد وريم البارودي

فنان قدير يتوسط بين ريهام سعيد وريم البارودي

بعد إصابتها بـ&#34;كورونا&#34;.. هند البحرينية تكشف معلومات حساسة ثم تتراجع

بعد إصابتها بـ"كورونا".. هند البحرينية تكشف معلومات حساسة ثم تتراجع

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

&#34;أم شاؤول&#34;.. حياة الفهد &#34;يهودية&#34; في رمضان

"أم شاؤول".. حياة الفهد "يهودية" في رمضان

مطربة عالمية تكشف تفاصيل مؤلمة حول اغتصابها

مطربة عالمية تكشف تفاصيل مؤلمة حول اغتصابها

عربي

الكويت.. ارتفاع في حالات التعافي من (كورونا)

الكويت.. ارتفاع في حالات التعافي من (كورونا)

أمير قطر يُرسل 4 رحلات جوية عسكرية محملة بمساعدات طبية إلى إيطاليا

أمير قطر يُرسل 4 رحلات جوية عسكرية محملة بمساعدات طبية إلى إيطاليا

مصر تُسجّل 128 حالة جديدة بفيروس (كورونا) و9 وفيات

مصر تُسجّل 128 حالة جديدة بفيروس (كورونا) و9 وفيات

تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن