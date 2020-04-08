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دولي

الصحة البريطانية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ"بوريس جونسون"

الصحة البريطانية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ"بوريس جونسون"
بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مسؤول بوزارة الصحة البريطانية، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون، بوضع مريح ومستقر، ومعنوياته جيدة، بعدما أمضى ليلة ثانية في العناية المركزة، جراء تدهور صحته، بسبب إصابته بفيروس (كورونا).

ووفق صحيفة (ديلي ميل)، فقد قال وزير الدولة، بوزارة الصحة، إدوارد أرجار، اليوم الأربعاء: "رئيس الوزراء في حالة مستقرة، تلقى علاجاً بالأكسجين في وقت سابق، لكنه ليس موضوعاً على جهاز تنفس صناعي، سيعود قريباً للقيادة".

وأمضى جونسون ليلة ثانية في العناية المركزة، وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجاً بالأكسجين، بسبب مضاعفات إصابته بالفيروس.

ونُقل جونسون (55 عاماً) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد، بعد استمرار أعراض فيروس (كورونا) عليه، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من عشرة أيام، إلا أن حالته تدهورت يوم الاثنين، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.

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