مباحث تموين الشمال تُتلف لحوماً فاسدة وتُغلق محلاً لبيع المُجمدات

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت شرطة مباحث تموين محافظة شمال غزة، بالتعاون مع الطب الوقائي، محلًا لبيع اللحوم والأسماك المجمدة، متلفةً كمية من اللحوم والأسماك الفاسدة من داخله.



وأوضح مدير مباحث تموين الشمال، الرائد حسام عرب، أنه تم إغلاق المحل، وذلك بسبب وجود مكرهة صحية في المكان، مبيناً أنه تم ضبط وإتلاف 50 كيلو جناح دجاج، وسمك بسبب فساد ظاهري عليها.



وأشار عرب إلى تسليم صاحب المحل، إخطاراً بمراجعة الطب الوقائي؛ لاستيفاء الشروط القانونية.