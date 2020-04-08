مالية غزة: اليوم صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، وبالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء، والجرحى، والأسرى، والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم.



وقالت المالية في تصريح وصل "دنيا الوطن"، اليوم الأربعاء، إن الصرف، سيكون اليوم الساعة 10:30 في كافة فروع بنك البريد