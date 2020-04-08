إصابة صياد برصاص الاحتلال خلال عمله ببحر بيت لاهيا

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب صباح اليوم الأربعاء، صياد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، المطاطي، خلال عمله في عرض بحر بيت لاهيا شمال مدينة غزة.



وقال نقيب الصيادين نزار عياش: إن صيادًا، أصيب بعدة أعيرة مطاطية في اليد والقدم، أطلقتها تجاهه قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح، أن زوارق الاحتلال، طاردت الصيادين العاملين في المنطقة، وأطلقت النار تجاههم، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى.