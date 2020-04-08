إصابة صياد برصاص الاحتلال خلال عمله ببحر بيت لاهيا
رام الله - دنيا الوطن
أصيب صباح اليوم الأربعاء، صياد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، المطاطي، خلال عمله في عرض بحر بيت لاهيا شمال مدينة غزة.
وقال نقيب الصيادين نزار عياش: إن صيادًا، أصيب بعدة أعيرة مطاطية في اليد والقدم، أطلقتها تجاهه قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح، أن زوارق الاحتلال، طاردت الصيادين العاملين في المنطقة، وأطلقت النار تجاههم، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى.
أصيب صباح اليوم الأربعاء، صياد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، المطاطي، خلال عمله في عرض بحر بيت لاهيا شمال مدينة غزة.
وقال نقيب الصيادين نزار عياش: إن صيادًا، أصيب بعدة أعيرة مطاطية في اليد والقدم، أطلقتها تجاهه قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح، أن زوارق الاحتلال، طاردت الصيادين العاملين في المنطقة، وأطلقت النار تجاههم، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى.
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