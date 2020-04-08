النيابة بغزة: حققنا في 641 قضية جنائية من مختلف المحافظات

أصدرت النيابة العامة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، نشرة تتضمن موجزاً لإنجازاتها اليومية في قطاع غزة.





وتم توقيف خمسين متهماً، وفق الأصول القانونية في قضايا تمس الأمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين استكمالاً للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.



وفي السياق، استجوبت وأوقفت النيابة العامة أربعة متهمين بواقعة إطلاق نار، واستكملت الإجراءات القانونية بحقهم.





إلى ذلك، استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق في عشر قضايا تتعلق بالحجر الصحي، بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، فيما التزم المواطنون الكرام، باستسقاء البيانات من مصادرها فلم تسجل قضايا للإشاعات.





هذا وأنهت النيابة العامة تحقيقاتها في ثماني قضايا اقتصادية متنوعة في المحافظات، استناداً لمحاضر الضبط المحالة من وزارة الاقتصاد الوطني، ومباحث التموين، بالإضافة لشكاوى المواطنين، وتنوعت هذه القضايا (الاستغلال التجاري ورفع الأسعار/ الغش التجاري/ مخالفة المواصفات والمقاييس/ مخالفة شروط الأمن والسلامة في المنشآت والمصالح التجارية/ أخرى).





وأشادت النيابة العامة، بجهود مأموري الضبط القضائي العاملين في الميدان (مباحث التموين، مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، والبلديات) بالإضافة إلى قوات الأمن والشرطة، على الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والصحة والسكينة العامة، والحد من الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني.











رام الله - دنيا الوطنباشرت النيابة العامة في قطاع غزة، التحقيق في 641 قضية جنائية، عرضت عليها من مختلف المحافظات، شارك في إنجازها 15 عضو نيابة مناوباً في مراكز الشرطة والنيابات.