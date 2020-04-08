وزارة الاقتصاد بغزة تُنظم جولة تفتيشية للرقابة على المخابز

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رام الله - دنيا الوطن

نظمت الطواقم التابعة لدائرة الموازين والمكاييل، بوزارة الاقتصاد بغزة، جولات تفتيشية على المخابز.



وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الطواقم التفتيشية، نظمت جولات تفتيشية شملت المخابز، للتأكد من التزام أصحاب المخابز بختم الموازين، ومطابقة الموازين، وعدم التلاعب بالأوزان.



وأشار البيان إلى أن طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك، نظمت 232 زيارة وجولة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية؛ لمراقبة الأسعار ولمنع للاحتكار.



وأفاد البيان، أن الطواقم التفتيشية بمحافظة خانيونس، ضبطت 2160 قطعة بسكويت مخالفة للمواصفات الفلسطينية، وضبطت 3160 علبة علكة على شكل سجائر، وتحرير محضر ضبط بسبب مخالفة الأسعار.



فيما حررت طواقم حماية المستهلك، بمحافظة رفح، مخالفة لأحد أصحاب المحلات التجارية، لبيعه سلعة السكر بسعر مرتفع.



وذكر البيان، أن مفتشي حماية المستهلك بمحافظة غزة، ضبطوا 23 طناً من جبنة الفيتا، مخالفة للمواصفات، بسبب انخفاض نسبة البروتين، وارتفاع نسبة الدهون.