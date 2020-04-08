وفاة طبيب فلسطيني في نيوجيرسي الأمريكية بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، وفاة أحد أعمدة الجالية الفلسطينية، في ولاية نيو جيرسي الأميركية، الدكتور الصيدلي سيف تيتي، بعد إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.



وكانت وزارة الخارجية، أعلنت الاثنين الماضي، وفاة الطبيب الفلسطيني، قاسم عيسى من مدينة غاليسيا في إسبانيا، نتيجة إصابته بفيروس (كورونا)، وهو ثاني طبيب فلسطيني، يتوفى بالفيروس في إسبانيا، أثناء قيامه بواجبه الإنساني.