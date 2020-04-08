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شاهد: مروحيات وتجهيزات ضخمة للجيش المصري لمواجهة فيروس (كورونا)

شاهد: مروحيات وتجهيزات ضخمة للجيش المصري لمواجهة فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
نشر الجيش المصري، مشاهد لمروحيات مخصصة لمواجهة فيروس (كورونا)، عقب إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تجيزها لنقل المصابين والحالات الطارئة، بأقصى سرعة.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد ظهرت إحدى الطائرات العسكرية أثناء تعقيمها وتجهيزها لنقل المصابين، بالإضافة إلى ظهور عدد ضخم من سيارات الإسعاف والعربات المتنقلة المخصصة لنقل المصابين.

وكان السيسي، قد أكد أن الجيش المصري، تمكن مؤخراً من بناء 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح بسعة 200 سرير لكل مستشفى، في إطار مواجهة فيروس (كورونا).

وأعلن رئيس هيئة الإمداد والتموين بالجيش المصري اللواء أركان حرب، وليد حسين أبو المجد، رفع درجة استعداد 45 مستشفى عسكريا.





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