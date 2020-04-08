الصين وكورويا الجنوبية تدعمان إسرائيل بمعدات طبية لمكافحة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تصل طائرة تابعة لشركة (إلعال) من كوريا الجنوبية لمطار (بن غوريون) وتحمل بمواد كيماوية ومخبرية؛ لإجراء فحوصات (كورونا)، ظهر اليوم الأربعاء.



وأمس الثلاثاء، هبطت طائرة محملة بملايين المعدات الطبية وأجهزة الواقية، حيث أقلعت من مطار العاصمة الصينية بكين.



ووصلت خلال الأسبوع، ضمن حملة وزارة الجيش، طائرة محملة بمستلزمات طبية قادمة من الصين إلى مطار بن غوريون في إطار منع تفشي (كورونا) في البلاد، كما جلبت إسرائيل دواء تجريبياً للفيروس من اليابان في عملية سرية، وستبدأ في تجربته على المرضى بالمستشفيات، وفق موقع (عرب 48).



وستجلب وزارة الجيش، ملايين الإمدادات الطبية الأساسية من الصين إلى البلاد، عبر أسطول جوي مكون من 11 طائرة.